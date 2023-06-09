الشرطة الكورية تعتقل 77 شخصا في حملة ضد تسريبات التكنولوجيا الصناعية

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قالت الشرطة الكورية أمس الأحد إنها ألقت القبض على 77 شخصا خلال الأشهر الأربعة الماضية في حملة خاصة بشأن تسريبات التكنولوجيا الصناعية وجرائم أخرى تضر بالأمن الاقتصادي الوطني.وأوضحت الشرطة أنه تم خلال الحملة التي استمرت أربعة أشهر بدءا من يوم 1 فبراير وحتى يوم 31 مايو، أنه تم اكتشاف 35 حالة من تلك الجرائم، وكانت 27 حالة منها، أي بنسبة 77%، تسريبات تكنولوجية داخل الشركات المحلية، بينما كانت ثماني حالات تتعلق بتسريبات تكنولوجية إلى الخارج، بما في ذلك الصين، بزيادة بلغت ضعف ما كانت عليه في العام الماضي.ومن بين الـ35 حالة، كانت الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الأمن الضعيف نسبيا ضحايا في 29 حالة، بينما شملت ست قضايا شركات كبرى.وكانت الشرطة الكورية قد طلبت من المواطنين الإبلاغ عن قضايا تسريب التكنولوجيا الصناعية المشتبه بها إلى موقعها على الإنترنت أو زيارة فريق الشرطة المسؤول عن حماية التكنولوجيا الصناعية، من أجل التشاور.