1.2 % زيادة في صادرات كوريا في أول 10 أيام من يونيو

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شهدت صادرات كوريا الجنوبية زيادة في أول 10 أيام من شهر يونيو الجاري بعد أن كانت قد سجلت انخفاضا على مدار ثمانية أشهر متتالية.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الصادرات 15 مليارا و271 مليون دولار في الأيام العشرة الأولى من يونيو الجاري، بزيادة نسبتها 1.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن متوسط الصادرات اليومية على أساس عدد أيام العمل قد انخفض بنسبة 6% خلال الفترة المذكرة مع زيادة الرقم بمقدار 0.5 يوم مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 7 أيام.وزادت قيمة صادرات كوريا من السيارات بنسبة 137.1%، والسفن بنسبة 161.5%، وقطع غيار السيارات بنسبة 16.9%، بينما انخفضت قيمة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 31.1%، والمنتجات النفطية بنسبة 35.8%.وحسب الدول، ارتفعت قيمة الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.9%، وإلى الاتحاد الأوربي بنسبة 26.6%، وإلى فيتنام بنسبة 0.1%، في حين انخفضت الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 10.1%، وإلى تايوان بنسبة 49.8%، وإلى سنغافوره بنسبة 44.1%.أما قيمة الواردات الكورية في يونيو فقد انخفضت بنسبة 20.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 16 مليارا و681 مليون دولار خلال هذه الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري بقيمة 1.41 مليار دولار في أول 10 أيام من يونيو.وبذلك بلغ إجمالي قيمة العجز التجاري الكوري التراكمي منذ بداية هذا العام وحتى يوم العاشر من يونيو 28 مليارا و847 مليون دولار.