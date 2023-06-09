فرقة ستري كيدز تتصدر قائمة بيلبورد 200 للمرة الثالثة

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تصدرت فرقة "ستري كيدز" الشبابية الكورية قائمة "بيلبورد 200" للألبومات للمرة الثالثة.وقالت مؤسسة "بيلبورد" اليوم الاثنين إن ألبوم الفرقة الكامل الثالث بعنوان "خمس نجوم" تصدر القائمة متغلبا على ألبومات المشاهير الآخرين، بما في ذلك ألبوم الفنانة الأمريكية "تايلور سويفت" بعنوان "ميد نايتز".وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تتصدر فيها فرقة "ستري كيدز" قائمة "بيلبورد 200" بعد كانت قد أن تصدرت القائمة مرتين في العام الماضي بألبوميها "أورديناري" و"ماكسدانت".وبهذا أصبحت فرقة "ستري كيدز" ثاني فرقة كورية تتمكن من تصدر تلك القائمة أكثر من 3 مرات، بعد فرقة "بي تي إس".وبلغ حجم مبيعات ألبوم الفرقة "خمس نجوم" 249 ألفا و500 نسخة.