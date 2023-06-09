اليابان تختبر تشغيل منشأة لإطلاق مياه فوكوشيما

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ستبدأ اليابان عمليات اختبار للمنشآت التي سوف تُستخدم في عملية إطلاق المياه الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما النووية المعطلة.ووفقا لتلفزيون "فوكوشيما"، ستجري شركة طوكيو للطاقة الكهربائية "تيبكو" عملية تجريبية لمنشأة تصريف المياه لمدة أسبوعين تقريبا اعتبارا من اليوم الاثنين.وسوف تختبر العملية التجريبية إطلاق مزيج من مياه البحر والمياه غير المختلطة بالمواد المشعة.ويبدو أنه سيكون من غير المحتمل تصريف المياه الملوثة خلال هذه الفترة، حيث نُقل عن مسؤول في شركة "تيبكو" قوله إن العملية تستهدف اختبار قدرات المنشأة ضمن الجهود المبذولة لتأمين السلامة.ونظرا لأن السلطات اليابانية تستعد لإطلاق المياه المشعة من محطة فوكوشيما خلال هذا الصيف، فإنه من المرجح أن يتم الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بتلك المنشأة بحلول نهاية هذا الشهر.وكانت شركة "تيبكو" قد قامت في الأسبوع الماضي بملء نفق تحت الماء تم بناؤه أمام المحطة النووية بمياه البحر، ضمن عملية مصممة لمعالجة المياه الملوثة والتخلص منها.