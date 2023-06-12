البرلمان يصوت على اقتراح لاعتقال نائبين في فضيحة الرشوة في الحزب المعارض

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سيصوّت البرلمان الكوري اليوم الاثنين لتحديد ما إذا كان بإمكان النيابة العامة اعتقال نائبيْن مستقلين متورطين في فضيحة رشوة مرتبطة بانتخابات قيادة الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في عام 2021.ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة كاملة اليوم للتصويت على اقتراح للحصول على الموافقة على اعتقال النائبيْن "يون كوان سوك" و"لي سونغ مان".وبموجب القانون، يمكن تجريد النائب البرلماني من الحصانة من الاعتقال إذا تمت الموافقة على طلب الاعتقال بأغلبية بسيطة في تصويت برلماني. ونظرا لأن الحزب الديمقراطي المعارض لديه أغلبية بـ167 مقعدا في البرلمان المكون من 300 مقعد، فإنه من المتوقع أن يحسم الحزب المعارض نتيجة التصويت.ويذكر أن النائبين "يون" و"لي" اللذين تركا الحزب الديمقراطي أوائل الشهر الماضي بعد ظهور تلك القضية، متهمان بالتورط في توزيع مظاريف نقدية للمساعدة في انتخاب "سونغ يونغ كيل" كرئيس للحزب في الانتخابات التي جرت في عام 2021.وقد طلبت النيابة إصدار أمر توقيف بحقهما من المحكمة يوم 24 مايو، وتم تقديم طلب الاعتقال إلى جلسة برلمانية عامة بعد ستة أيام.