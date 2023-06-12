هروب بعض الأجانب المحتجزين بسبب قضية قمار من مركز الشرطة

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هرب عشرة من المواطنين الفيتناميين الذين كانوا قد اعتقلوا للاشتباه في قيامهم بمقامرة غير قانونية، من مركز فرعي للشرطة في أثناء استجوابهم أمس الأحد.ووفقا لمركز شرطة "كوانغ سان" في مدينة "كوانغ جو" في جنوب غرب كوريا، تم نقل 23 مواطنا فيتناميا إلى مركز فرعي للشرطة في الصباح الباكر بعد أن تم القبض عليهم وهم يلعبون القمار داخل منزل في منطقة "أول غوك" في كوانغ سان".وفي أثناء انتظارهم للاستجواب، هرب عشرة منهم عبر نافذة المركز.وحتى ليلة الأحد، سلم أربعة منهم أنفسهم للشرطة، بينما اعتقل اثنان آخران، وطلبت الشرطة من الأربعة الآخرين أن يعودوا طواعية.وقد تأكد أن الشخصين اللذين تم القبض عليهما يقيمان في كوريا بشكل غير قانوني، بينما يُفترض أن الأربعة الذين سلموا أنفسهم يقيمون في البلاد دون إذن.