الصين تستدعى السفير الكوري لديها ردا على استدعاء كوريا للسفير الصيني

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قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان رسمي أصدرته أمس الأحد إن مساعد وزير الخارجية "نونغ رونغ" التقى أول من أمس السبت مع السفير الكوري لدى بكين "جونغ جيه هو"، حيث أعرب عن قلقه الشديد واستيائه بشأن رد الحكومة الكورية غير المناسب على التصريحات التي أدلى بها السفير الصيني في سيول خلال لقائه مع رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا "لي جيه ميونغ".وأكد "نونغ" أن إجراء اتصالات وتبادل مع الناس من جميع مناحي الحياة في كوريا الجنوبية يعد جزءا من مهام سفير الصين لدى سيول "شينغ هاي مينغ".ودعا البيان كوريا الجنوبية إلى النظر بعناية إلى المشاكل الراهنة في العلاقات بين البلدين، واتخاذ موقف جاد في هذا الشأن.وجاء استدعاء وزارة الخارجية الصينية للسفير الكوري لدى بكين بعد يوم واحد من استدعاء وزارة الخارجية الكورية للسفير الصيني لدى سيول.وقالت السفارة الكورية لدى بكين إن السفير "جونغ" نقل قلق الحكومة الكورية الشديد للجانب الصيني خلال لقائه مع نائب وزير الخارجية الصيني.