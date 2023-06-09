كوريا الشمالية تسرق 3 مليارات دولار من العملات المشفرة خلال 5 أعوام

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قال تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أمس الأحد إن كوريا الشمالية سرقت أكثر من 3 مليارات دولار من العملات المشفرة خلال الأعوام الخمسة الماضية، عن طريق وحدتها الخاصة بالقرصنة الإلكترونية.ونقل التقرير عن منصة "تشين آليسيس" لتحليل بيانات البلوك تشين قولها إن كوريا الشمالية جمعت أكثر من 3 مليارات دولار من خلال عمليات السرقة الرقمية في الأعوام الخمسة الماضية، منذ أن شنت هجوما إلكترونيا لأول مرة على العملات المشفرة في عام 2018.وترى السلطات الأمريكية أن العملات المشفرة التي سرقتها كوريا الشمالية قد تم إنفاقها لتسديد حوالي نصف تكاليف برامجها النووية والصاروخية الباليستية.وقالت "إين نيوبرغر" نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي للشؤون السيبرانية والتكنولوجية الجديدة إن حوالي 50% من التكاليف اللازمة لشراء المكونات الأجنبية المستخدمة في تطوير البرامج الصاروخية لكوريا الشمالية يتم تسديدها بأموال مجمعة من خلال السرقات الإلكترونية.وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن كوريا الشمالية تدير وحدة خاصة بالسرقة الإلكترونية تتكون من آلاف من خبراء تكنولوجيا المعلومات في مختلف دول العالم، بما في ذلك روسيا والصين.