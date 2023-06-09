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تقوم الصين ببناء 21 محطة جديدة للطاقة النووية في سواحلها الشرقية والجنوبية القريبة من كوريا الجنوبية لمواجهة النقص المزمن لديها في الطاقة الكهربائية.ومن المتوقع أن تحتل الصين المركز الثاني على مستوى العالم من حيث حجم توليد الكهرباء بالطاقة النووية بعد الولايات المتحدة، عندما تستكمل بناء هذه المحطات كما هو مخطط له، حيث سيكون إجمالي عدد محطاتها للطاقة النووية 76 محطة.يشار إلى أن حصة محطات الطاقة الحرارية التي تستخدم الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء في الصين تبلغ حوالي 70% من إجمالي حجم الطاقة الكهربائية المنتجة هناك.ويهدف بناء مجموعة محطات الطاقة النووية في الصين إلى حل مشكلة التلوث البيئي وتخفيض تكاليف توليد الكهرباء، بالإضافة إلى تحقيق الحياد الكربوني.وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تكون الصين الأولى عالميا من حيث حجم توليد الكهرباء بالطاقة النووية في عام 2030 متغلبة على الولايات المتحدة.ويجري بناء معظم محطات الطاقة النووية الجديدة في سواحل الصين الشرقية والجنوبية المطلة على البحر الغربي لكوريا الجنوبية، وتبعد إحدى المحطات الجديدة 350 كيلومترا فقط عن مدينة إنتشون الكورية الواقعة على الساحل الغربي، وهو ما يتطلب إنشاء هيئة استشارية مشتركة بين كوريا الجنوبية والصين واليابان لتبادل المعلومات المتعلقة بمحطات الطاقة النووية بشكل سريع في حالات الطوارئ.