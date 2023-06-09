كيم جونغ أون يهيئ بوتين بمناسبة يوم روسيا

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بعث الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ببرقية تهنئة للرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بمناسبة يوم روسيا، معربا عن دعمه الكامل وتضامنه مع الشعب الروسي، وتمنياته له بالازدهار والنصر.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين إن "كيم" أكد في البرقية عزمه تعزيز التعاون الاستراتيجي بين كوريا الشمالية وروسيا للحفاظ على السلام العالمي.وأكد "كيم" على ضرورة بذل جهود مشتركة لتنمية الصداقة بين البلدين، والتي استمرت خلال القرون الماضية، إلى مستوى يلبي احتياجات العصر الجديد.وأشار إلى أن الشعب الكوري الشمالي يعرب عن دعمه الكامل وتضامنه مع الشعب الروسي الذي يدافع جاهدا عن القضية المقدسة المتمثلة في حماية الحقوق السيادية ومصالح التنمية الروسية ضد إرادة وتعسف الإمبرياليين.وأضاف "كيم" أن العدالة سوف تنتصر دائما، وأن الشعب الروسي سيواصل كتابة تاريخ الانتصار المجيد.