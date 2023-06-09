تقرير سويدي يؤكد أن كوريا الشمالية تمتلك 30 رأسا نوويا

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طبقا لتقرير سنوي صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، رفعت كوريا الشمالية مخزونها النووي من 25 إلى 30 رأسا نوويا حتى شهر يناير الماضي.وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية قادرة على تجميع ما يتراوح بين 50 و70 من الرؤوس النووية.وقال التقرير إن المعلومات المتعلقة بالأسلحة النووية لكوريا الشمالية تنطوي على قدر كبير من عدم اليقين، موضحا أنه ربما تكون كوريا الشمالية قد أنتجت ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج ما بين 50 و70 رأسا نوويا، وأن كوريا الشمالية قامت بالفعل بتجميع 30 رأسا نوويا.وكشف التقرير عن أن القوة النووية تعتمد بشكل متزايد على ترساناتها النووية، وبدأ عدد الأسلحة النووية العاملة في النمو على خلفية الوضع الجيوسياسي المتدهور الناجم عن الحرب في أوكرانيا، وذلك بالرغم من تراجع عدد الرؤوس النووية على مستوى العالم.وبلغ إجمالي عدد الرؤوس النووية في العالم 12 ألفا و512 رأسا حتى شهر يناير الماضي، بانخفاض مقداره 198 رأسا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما عدد الرؤوس النووية القابلة للاستخدام على مستوى العالم فيبلغ 9 آلاف و576 رأسا، بزيادة مقدارها 86 رأسا مقارنة بالعام الماضي.وحذر التقرير من احتمال أن تكون الصين دولة قوية مثل الولايات المتحدة وروسيا من حيث عدد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بعد مرور حوالي 10 أعوام، نظرا لأن الصين ستقوم بتحديث وتوسيع ترسانتها النووية.