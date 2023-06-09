البرلمان الكوري يرفض طلب اعتقال نائبين في فضيحة الرشوة الانتخابية

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صوّت البرلمان الكوري برفض احتجاز اثنين من النواب السابقين في الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، في فضيحة الرشوة الانتخابية للحزب.وقد طلب وكلاء النيابة إصدار مذكرات توقيف بحق "يون كوان سوك" و"لي سونغ مان" لتورطهما المزعوم في توزيع "مظاريف نقدية" على أعضاء الحزب الديمقراطي، لمساعدة المرشح آنذاك "سونغ يونغ كيل" على الفوز برئاسة الحزب قبل مؤتمره الوطني في عام 2021، وقد فاز بالمنصب في النهاية بالفعل.وفي الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الاثنين للبرلمان الذي يسيطر على أغلبيته الحزب الديمقراطي المعارض، صوت 139 نائبا لصالح اعتقال "يون"، مقابل تصويت 145 نائبا ضد اعتقاله، بينما أيد 132 نائبا اعتقال "لي" وعارض ذلك 155 نائبا، من إجمالي 293 عضوا حضروا الجلسة.وبموجب القانون الكوري، فإن موافقة البرلمان ضرورية لاعتقال النواب الحاليين، حيث يتمتعون بحصانة في أثناء انعقاد البرلمان.وقد غادر النائبان الحزب في الشهر الماضي بعد ظهور تلك المزاعم، وأصبحا حاليا نائبيْن مستقلين.