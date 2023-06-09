وزارة الخارجية الصينية تدافع عن سفيرها في سيول

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دافعت وزارة الخارجية الصينية عن سفيرها في سيول "شينغ هايمينغ" بعد أن انتقد المكتبُ الرئاسي الكوري تصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها بشكل سلبي عن السياسة الخارجية الكورية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وينبين" أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي عادي، إنه من واجب السفير "شينغ" أن يتواصل ويتفاعل بشكل عام مع الشخصيات من مجالات مختلفة. وأضاف أن الغرض من ذلك هو تعزيز التفاهم والتعاون الثنائي، والحفاظ على تطور العلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية.وأدلى المتحدث بهذه التصريحات عندما سئل عن التصريحات التي أدلى بها مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري وقال فيها إن القيام بأعمال غير مناسبة بواسطة السفير يمكن أن يضر بالمصالح الوطنية لكل من البلد المضيف ولبلده، مشيرا إلى التصريحات المثيرة للجدل الأخيرة التي أدلى بها "شينغ".وفي اجتماع مع رئيس الحزب المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية "لي جيه ميونغ" الأسبوع الماضي، انتقد "شينغ" الإدارة الحالية لكوريا الجنوبية لميلها المفرط نحو الولايات المتحدة وتدمير علاقاتها مع الصين.