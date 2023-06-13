وصول فرقة الاسترايكر التابعة للجيش الأمريكي إلى كوريا الجنوبية

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وصلت فرقة الاسترايكر القتالية المدرعة التابعة للجيش الأمريكي إلى كوريا الجنوبية خلال عطلة نهاية الأسبوع ضمن قوة دورية جديدة في كوريا.وكشفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن صورة لمركبة قتالية مدرعة ومعدات أخرى للوحدة تم تفريغها في منطقة "بو هانغ" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" يوم السبت.ومن المقرر أن تحل الفرقة القتالية المدرعة الثانية التابعة للوحدة الرابعة في "فورت كارسون" بولاية "كولورادو" محل الوحدة الحالية خلال الأسابيع القادمة.ويمكن لمركبات القتال المدرعة من طراز "سترايكر" أن تحمل طاقما يتراوح عدده من اثنين إلى أربعة أفراد، وما يصل إلى تسعة ركاب، وتبلغ سرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة.ويتم تقييم تلك المركبة المدرعة المجهزة بأسلحة ليزر مضادة للطائرات على أنها مركبة مدرعة متوسطة الحجم محسّنة لكي تتناسب مع تضاريس شبه الجزيرة الكورية وذات قدرة عالية على التنقل وقدرة على البقاء قيد التشغيل وذات قوة نارية معززة.وصرح المتحدث باسم الجيش الثامن الأمريكي بأن وجود فرقة دورية في كوريا الجنوبية أمر حيوي من أجل الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وجاهزية القوات المشتركة.