المحكمة تصدر حكما قريبا بشأن إقالة رئيس هيئة الرقابة على البث

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من المتوقع أن تصدر المحكمة حكما حتى نهاية الأسبوع القادم على أبعد تقدير بشأن الإجراء القانوني الذي طلبه رئيس الهيئة الرقابية على البث ضد إقالته.وصرحت المحكمة الإدارية في سيول خلال جلسة عُقدت لأمس الاثنين بأنها ستصدر حكما بحلول يوم الجمعة من السبوع القادم بشأن الإجراء القانوني الذي تقدم به الرئيس السابق للجنة الاتصالات الكورية "هان سانغ هيوك".وقال ممثل "هان" القانوني خلال الجلسة إن إقالته لم تتبع الإجراءات الصحيحة المنصوص عليها في قانون البث والاتصالات، وأن إقالة "هان" بسبب توجيه اتهامات له تنتهك مبدأ افتراض البراءة.وقد تم توجيه اتهامات لـ"هان"، الذي تم تعيينه خلال فترة حكومة الرئيس السابق "مون جيه إين"، في أوائل مايو الماضي بأنه قام بتحفيز كبار المسؤولين في اللجنة على منح تقييمات منخفضة لشبكة تلفزيون "تشوسون" التلفزيونية خلال عملية تجديد التراخيص الخاصة بها.وفي يوم 30 مايو، وقّع الرئيس "يون" على مذكرة بإقالة "هان"، الذي كان من المقرر أن تنتهي فترة عمله في اللجنة في نهاية يوليو القادم، ومن ثم، قدم "هان" دعوى قضائية يوم 1 يونيو يطالب فيها بإلغاء قرار الإقالة وإصدار أمر قضائي لمنعها.