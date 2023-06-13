سيول وواشنطن تتفقان على تعزيز منع تمويل برامج أسلحة كوريا الشمالية

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تعزيز الجهود لقطع التمويل عن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.وتوصل المبعوث النووي الكوري الجنوبي "كيم كون" مع نظيره الأمريكي "سونغ كيم" إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد في واشنطن أمس الاثنين، بحثا خلاله سبل التوصل لاستجابة قوية وموحدة من قبل المجتمع الدولي ضد أي استفزازات إضافية محتملة من قبل كوريا الشمالية.وقال المبعوث الكوري الجنوبي في تصريحات أدلى بها بعد الاجتماع إنه يتوجب جعل بيونغ يانغ تدرك أنه لا يوجد شيء يمكن الحصول عليه من خلال الاستفزازات، كما أنه من المهم جدا على المجتمع الدولي تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بإخلاص، حيث أظهرت كوريا الشمالية مؤخرا علامات على إعادة فتح حدودها.وقد اتفق الجانبان أيضا على تعزيز التعاون في التعامل مع القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي، حيث حصلت كوريا الجنوبية مؤخرا على عضوية غير دائمة في المجلس.