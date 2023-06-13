البيت الأبيض يصف تصريحات السفير الصيني في سيول بأنها استراتيجية للضغط

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انتقدت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، التصريحات التي أدلى بها السفير الصيني لدى كوريا الجنوبية "شينغ هايمينغ" باعتبارها دليلا واضحا على استراتيجية الضغط التي تنتهجها الحكومة الصينية.وأدلى "جون كيربي" منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي أمس الاثنين عندما سئل عن تعليق "شينغ" الأخير بأنه سيكون من الخطأ أن تراهن سيول ضد بكين في منافستها مع واشنطن.ووصف "كيربي" هذه التعليقات بأنها "ضغط تكتيكي" ضد سيول، مؤكدا على أن كوريا الجنوبية دولة مستقلة وذات سيادة وحليف إقليمي وعالمي عظيم ولديها الحق في اتخاذ قرارات السياسة الخارجية التي تراها مناسبة. وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال ممتنة للدعم الذي تقدمه كوريا الجنوبية، لا سيما فيما يتعلق بأوكرانيا.وكان السفير الصيني في سيول قد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل تنتقد على نطاق واسع سياسة كوريا الجنوبية الخارجية، وذلك خلال اجتماع مع رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا "لي جيه ميونغ" الأسبوع الماضي، وهو ما أثار استياء واحتجاج الحكومة الكورية.