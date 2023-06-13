نقابات العمال الكورية تطالب منظمة العمل بتوجيه رسالة لحكومة الرئيس يون

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التقى قادة أكبر نقابتين عماليتين في كوريا الجنوبية برئيس منظمة العمل الدولية في سويسرا، حيث طالبوه بتوجيه رسالة قوية لحكومة الرئيس "يون صوك يول" ردا على نهج الحكومة تجاه العمال.والتقى "يانغ كيونغ سو" رئيس الاتحاد الكوري لنقابات العمال، و"ريو كي صوب" الأمين العام لاتحاد نقابات العمال الكوريين، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية "غيلبرت هونغبو" أول من أمس الأحد على هامش الدورة الـ111 للمؤتمر السنوي للمنظمة في جينيف.وخلال الاجتماع، انتقد "يانغ" حكومة الرئيس "يون صوك يول" لسياستها العمالية العدائية والصارمة، موضحا أن العلاقات بين العمال والإدارة تتدهور إلى المستويات التي كانت قائمة خلال فترة الحكم الديكتاتوري قبل 30 عاما. ومن جانبه قال "ريو" إن الحكومة تهاجم النقابات العمالية فقط دون تطبيق نفس المعايير الصارمة على الأفعال غير القانونية من قبل أرباب العمل، وحث منظمة العمل الدولية على إرسال رسالة قوية بشأن القمع العنيف ضد النقابات العمالية.وفي المقابل، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية إنه فوجئ بسماع أخبار عن حملة الحكومة القمعية ضد إضراب سائقي الشاحنات في العام الماضي، ومنذ ذلك الحين ظل يراقب الوضع في كوريا الجنوبية عن كثب، موضحا أنه أدرك أنه وضع خطير للغاية بعد الاستماع إلى اثنين من المسؤولين ذوي الصلة.