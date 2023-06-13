واشنطن تؤكد على تطوير نظام تبادل البيانات حول صواريخ كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قال نائب رئيس القوة الفضائية الأمريكية إنه من الضروري إجراء تطوير على النظام المعقد والبطيء لمشاركة بيانات التحذير بشأن صواريخ كوريا الشمالية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.ونقل تقرير بثه راديو آسيا الحرة اليوم الثلاثاء عن الجنرال "ديفيد طومسون" نائب رئيس العمليات الفضائية بالقوة الفضائية الأمريكية، هذه التصريحات التي أدلى بها خلال منتدى حول أمن الفضاء نظمه معهد أمريكي خاص.وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت معلومات التحذير من الصواريخ إلى العديد من البلدان، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل على مدى العقود العديدة الماضية، لكن آليات توفير المعلومات معقدة نسبيا وأبطأ مما هو مطلوب في بعض الحالات.وأوضح "طومسون" أن هذا قد يصبح مشكلة إذا أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية تجاه كوريا الجنوبية واليابان، مشددا على أن نظام مشاركة البيانات الحالي، الذي تم إنشاؤه في ثمانينيات القرن الماضي، يحتاج إلى تطوير.وأضاف أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تعمل على إنشاء تصميم جديد للتحذير من الصواريخ والتعقب بما يتماشى مع الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه على هامش حوار "شانغريلا" في سنغافوره في وقت سابق من هذا الشهر، لمشاركة البيانات في الوقت الحقيقي.