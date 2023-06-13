روسيا استأنفت تصدير النفط المكرر إلى كوريا الشمالية منذ ديسمبر الماضي

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استأنفت روسيا رسميا صادرات المنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية في شهر ديسمبر من العام الماضي بعد توقف دام لأكثر من عامين.وبحسب موقع مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، قدمت روسيا كمية إجمالية تراكمية تبلغ 67 ألفا و300 برميل من النفط المكرر منذ شهر ديسمبر من العام الماضي وحتى شهر أبريل، حيث استأنفت تلك الشحنات للمرة الأولى منذ 28 شهرا، أي منذ إرسالها 255 برميلا من النفط المكرر لكوريا الشمالية في شهر أغسطس من عام 2020.ويذكر أنه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2397 الصادر في عام 2017، تطلب الأمم المتحدة من الدول الأعضاء الإبلاغ عن توريد وبيع ونقل جميع المنتجات البترولية المكررة إلى كوريا الشمالية، مع وضع حد أقصى للكمية السنوية للنفط المكرر الذي يمكن تصديره إلى كوريا الشمالية عند 500 ألف برميل.وقال تقرير بثه راديو صوت أمريكا إن الحكومة الأمريكية تعتقد أن الكمية الفعلية من النفط الذي تم إرساله إلى كوريا الشمالية من المرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير، لأن البيانات تقتصر على النفط المكرر المبلغ عنه رسميا.كما نقل راديو آسيا الحرة عن بعض الخبراء قولهم إنه يبدو أن كوريا الشمالية قد استأنفت استقبال شحنات النفط من روسيا مقابل إمداد موسكو بالأسلحة لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.