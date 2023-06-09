تنظيم يوم الأعمال الكوري في دبي

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صرحت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية بأنها ستنظم "يوم الأعمال الكوري في الشرق الأوسط" في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء، بمشاركة حوالي 80 شركة كورية وعدد من الشركات الإماراتية.وأوضحت الوزارة أن هذا الحدث يأتي ضمن إجراءات المتابعة لتنفيذ مذكرة التفاهم التي كانت قد أبرمتها مع وزارة الاقتصاد الإماراتية في أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس "يون صوك يول" للإمارات في شهر يناير الماضي.وفي جلسة استشارات التصدير ستقدم حوالي 50 شركة كورية في مجال الرعاية الطبية وصناعات التجميل والمحتويات والمزارع الذكية استشارات فردية مع حوالي 140 مشترٍ إمارتي، كما ستناقش 18 شركة كورية في مجال تكنولوجيا المعلومات وألعاب الكمبيوتر والرعاية الصحية، سبل نقل التقنيات مع حوالي 100 شركة إماراتية.وخلال فعالية جذب الاستثمارات، ستقدم 10 شركات ناشئة كورية في المجالات التي يبدي الجانب الإماراتي اهتماما بها، مثل التنقل المستقبلي والطاقة الصديقة للبيئة، شروحا واستشارات لحوالي 30 شركة إماراتية.وفي هذا السياق، قالت "لي يونغ" وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمغامرة الكورية إن هذا الحدث يمثل انطلاقة نحو توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى أن الوزارة الكورية ستدعم بشكل فعال دخول الشركات الكورية لدول الشرق الأوسط اعتمادا على التبادلات المستمرة والتعاون مع الإمارات.