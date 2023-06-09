الرئيس يون يؤكد على ضرورة عدم الاستهانة بتضحيات أبطال الوطن

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عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء لأول مرة منذ بداية هذا الشهر، حيث أكد على ضرورة عدم تشويه تضحيات أبطال الوطن أو الاستهانة بها.وقال في الاجتماع الذي عقد اليوم في المقر الرئاسي في منطقة "يونغ سان" في سيول، إن هذه التصرفات تعتبر مضادة للوطن وتنكر الهوية الوطنية الكورية.ورغم أن الرئيس لم يشر إلى ممارسة فعلية محددة في هذا الصدد، إلا أنه يبدو أنه كان يتحدث بشكل غير مباشر عن "لي ريه كيونغ" الرئيس السابق للجنة الإصلاحات التابعة للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، الذي أثار الجدل بتصريحات سابقة كان قد أدلى بها حول حادث غرق السفينة "تشون آن" الكورية الجنوبية بطوربيد كوري شمالي في مارس 2010.وأوضح الرئيس أن الكرامة الوطنية لا تعتمد على أي مواهب تنتجها بل تعتمد على من تتذكرهم وكيف تتذكرهم، مشددا على أن تذكر واحترام تضحيات وتفاني أبطال الوطن يمثلان تحقيقا لروح الدستور الذي ينص على سيادة الشعب والديمقراطية الليبرالية.