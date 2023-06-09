سام سونغ تنفذ نظام الدوام 4 أيام في الأسبوع مرة واحدة شهريا

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قررت شركة سام سونغ للإلكترونيات تنفيذ نظام الدوام لمدة 4 أيام في الأسبوع، مرة واحدة شهريا، اعتبارا من هذا الشهر، حسب الاتفاق الذي أبرمته إدارة الشركة مع عمالها.ووفقا للدوائر الصناعية المحلية، ستنفذ سام سونغ هذا النظام الذي يسمح لموظفيها بأخذ إجازة شهرية في حالة وفائهم بساعات العمل الإلزامية الشهرية، بدءا من هذا الشهر.وبناء على ذلك فإن الموظفين، باستثناء العاملين في قطاع الإنتاج، سيتمكنون من أخذ إجازة في الأسبوع الذي يضم يوم الحادي والعشرين من كل شهر، وهو يوم تلقي الراتب الشهري.وسوف ينطبق هذا النظام على العمال في قطاع أشباه الموصلات، وقطاع تجربة الأجهزة المسؤول عن الأدوات المنزلية الإلكترونية والهواتف المحمولة، لكنه لن ينطبق على العمال في قطاع الإنتاج الذين يعملون حسب نظام الدوام بـ3 نوبات عمل مقسمة على 4 فرق.ومع تطبيق سام سونغ التي توظف أكبر عدد من المسؤولين والعاملين في كوريا لنظام الدوام 4 أيام في الأسبوع مرة كل شهر، تتركز الأنظار على ما إذا كان هذا النظام سوف ينتشر إلى الشركات الأخرى.ويشار في هذا السياق إلى أن بعض الشركات الفرعية التابعة لمجموعة "إس كي"، مثل "إس كي هاينيكس"، تنفذ هذا النظام مرة أو مرتين كل شهر بالفعل، في حالة وفاء موظفيها لساعات العمل الإلزامية.وبالإضافة إلى ذلك، تشهد كوريا زيادة في عدد الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات مثل "كاكاو غيمز"، التي تنفذ نظام العمل لمدة 4 أيام أو 4.5 يوم أسبوعيا.