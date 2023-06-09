قلق أمريكي من تصريحات كيم جونغ أون حول التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا

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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن القلق بشأن ما جاء في تصريحات الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" حول تعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا، وقالت إن بيونغ يانغ قد ترسل المزيد من الأسلحة إلى موسكو.ونقل تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أمس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إعرابه عن القلق بشأن خطة بيونغ يانغ لإرسال المزيد من الأسلحة إلى روسيا، حسبما اتضح في رسالة التهنئة التي بعث بها الزعيم الكوري الشمالي إلى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بمناسبة العيد الوطني لروسيا.وأوضح المتحدث أن الحكومة الأمريكية رصدت في شهر نوفمبر من العام الماضي إرسال كوريا الشمالية أسلحة متنوعة، بما في ذلك صواريخ، إلى مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية المتورطة في الحرب ضد أوكرانيا.وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن كوريا الشمالية زودت تلك المجموعة بأسلحة في نهاية العام الماضي موضحة أن هناك احتمالا بأن ترسل المزيد منها.ورغم أن بيونغ يانغ نفت تلك التصريحات الأمريكية فورا، إلا أن واشنطن كشفت في شهر يناير عن صور التقطتها الأقمار الاصطناعية تؤكد إرسال أسلحة كورية شمالية إلى روسيا، كما قالت في شهر مارس إنها حصلت على معلومات تفيد بأن موسكو تسعى للحصول على المزيد من الأسلحة من بيونغ يانغ مقابل تقديم دعم غذائي.وفي هذا السياق، قررت الحكومة الأمريكية وضع مواطن سلوفاكي تم إلقاء القبض عليه وهو يحاول بيع 20 نوعا من الأسلحة الكورية الشمالية لروسيا، ضمن قائمة العقوبات.