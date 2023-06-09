الرئيس يون يدعم مساعي بوسان للحصول على حق استضافة إكسبو 2030

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قرر الرئيس الكوري "يون صوك يول" حضور اجتماعات الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض التي ستعقد في العاصمة الفرنسية "باريس" يومي 20 و21 من شهر يونيو الجاري، من أجل دعم مساعي مدينة بوسان للحصول على حق استضافة معرض إكسبو العالمي لعام 2030.وكشف الرئيس يون عن هذا القرار في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم في المكتب الرئاسي في منطقة "يونغ سان"، حيث أكد أن الحكومة والقطاع الخاص والجهات المركزية والإقليمية ظلت تبذل أقصى الجهود حتى الآن من أجل الحصول على حق استضافة الإكسبو، كما أنه ظل يطلب بنفسه تأييد مساعي كوريا كلما التقى بقادة دول العالم.وأوضح الرئيس أن جلسة التقديمات في اجتماعات الجمعية العامة التي ستحضرها جميع الدول الأعضاء في المكتب الدولي البالغ عددها 171، سوف تكون فرصة جيدة لإظهار رؤية بوسان المتميزة.وطلب الرئيس من الوزراء بذل جهود مشتركة من أجل الفوز بحق استضافة الإكسبو في بوسان كلما أتيحت لهم الفرصة، وأوصاهم برعاية الشؤون الوطنية في أثناء زيارته إلى باريس.ومن المتوقع أن يصحب الرئيسَ خلال زيارته لفرنسا وفدٌ اقتصادي كبير يضم رؤساء أكبر أربع شركات كورية، وهم "لي جيه يونغ" رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات، و"تشيه تيه وان" رئيس مجموعة إس كي، و"جونغ اوي سون" رئيس مجموعة "هيون ديه" للسيارات، و"كو كوانغ مو" رئيس مجموعة "إل جي".ومن المقرر أن يقدم رؤساء الشركات الكورية الدعم لمساعي مدينة بوسان خلال فترة اجتماعات المكتب الدولي باستخدام علاقاتهم الدولية.وبالإضافة إلى ذلك، سينضم إلى الوفد الكوري عدد من النواب البرلمانيين من المعسكرين الحاكم والمعارض التابعين للجنة البرلمانية لدعم حصول بوسان على حق استضافة الإكسبو، من أجل ممارسة الدبلوماسية البرلمانية تجاه المسؤولين في المكتب الدولي للمعارض.