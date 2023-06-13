الحكومة الكورية تستكمل خطة استئناف بناء المفاعلين شين هانول الثالث والرابع

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انتهت الحكومة الكورية من وضع خطة شاملة لاستئناف بناء مفاعلات الطاقة النووية في منطقة "أول جين" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، والتي كان قد تم تعليقها بموجب سياسات حكومة الرئيس السابق "مون جيه إين" للتخلص من الطاقة النووية.وتمت الموافقة على خطة استكمال بناء المفاعلين "شين هانول" الثالث والرابع خلال اجتماع عُقد أمس الاثنين برئاسة النائب الثاني لوزير الطاقة "كانغ كيونغ سونغ".وتحدد الخطة توصيفا للمنشأة وموقع بنائها وفترة المشروع وتمويله. ويعد اعتماد الخطة بمثابة موافقة عملية على 20 ترخيصا من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة.ومن المتوقع أن تبدأ شركة كوريا للطاقة المائية والنووية في إعداد موقع البناء يوم الجمعة، حيث إنها تنتظر الحصول على موافقة من لجنة الأمن والسلامة النووية لبدء العمل، وهو ما يستغرق عادة بضعة أعوام.وسوف يتم إنفاق حوالي 11.7 تريليون وون، أي حوالي 9 مليارات دولار أمريكي، لإكمال المفاعلين بقوة 1400 ميغاواط لكل منهما فيما بين عام 2032 وعام 2033.وجاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الرئيس "يون صوك يول" إلى التوسع في توليد الطاقة النووية إلى أكثر من 30% من إجمالي إنتاج الطاقة حتى عام 2030، من أجل تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني.