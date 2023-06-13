الرئيس يون يعرب عن قلقه من موقف السفير الصيني كدبلوماسي

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أفادت تقارير إعلامية fأن الرئيس "يون صوك يول" انتقد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السفير الصيني في سيول "شينغ هاي مينغ" حول العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حيث وصفها "يون" بأنها "غير لائقة دبلوماسيا".وفي تصريحات لوكالة "يونهاب" للأنباء اليوم الثلاثاء، قال العديد من المشاركين في اجتماع مغلق لمجلس الوزراء في وقت سابق من اليوم إن الرئيس "يون" أعرب عن قلقه بشأن موقف السفير تجاه الاحترام المتبادل وتعزيز العلاقات الودية كدبلوماسي.ووفقا للمصادر، قال الرئيس إن الشعب الكوري الجنوبي مستاء من "السلوك الذي لا يليق" من قبل السفير "شينغ".وجاءت تعليقات "يون" بعد أن قال مسؤول رئاسي أمس الاثنين إن الإخفاق في أداء دور الجسر بين البلدين يمكن أن يضر بالمصالح الوطنية لبلد السفير وكذلك للبلد المضيف.وفي أثناء حديثه مع مساعديه، انتقد "يون" أيضا ممارسات بعض السياسيين المتمثلة في مقابلة السفراء الأجانب والتحدث عن شكاواهم.يُذكر أنه في اجتماع مع رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" يوم الخميس الماضي، قال السفير الصيني، إن المراهنة على فوز الولايات المتحدة على الصين سيكون خطأ، مشيرا بذلك إلى سياسات الشؤون الخارجية لحكومة الرئيس "يون".