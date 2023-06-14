الشرطة تحقق في مزاعم الإعانات المتعلقة بمجموعة مناصرة المعاقين

Photo : KBS News

بدأت الشرطة الكورية في إجراء تحقيقات في الشكوك حول استخدام مجموعة مدنية تدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الإعانات الحكومية في تنظيم احتجاجات مثيرة للجدل في مترو الأنفاق خلال ساعات الذروة.ووفقا للشرطة أمس الثلاثاء، تم تكليف مركز شرطة "هيه هوا" في سيول بهذه القضية من قبل وكالة الشرطة الوطنية، للنظر في مزاعم تلقي إعانات مالية غير مبررة. وكانت لجنة تابعة لحزب "قوة الشعب" الحاكم قد طلبت الأسبوع الماضي إجراء تحقيقات، مشيرة إلى وجود اتهامات بانتهاك قانون الدعم. ونقلا عن نتائج عمليات التدقيق التي أجرتها مدينة سيول، قالت اللجنة إن منظمة "التضامن ضد التمييز ضد الإعاقة"، والشركات التابعة لها، قد جمعت إعانات من البلدية بحوالي 140 مليار وون منذ عام 2012 واستخدمت بعض هذه الأموال لتعبئة الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة للمشاركة في احتجاجات مترو الأنفاق غير القانونية. وتعتقد اللجنة أن هؤلاء الأشخاص حصلوا على ما بين 27 ألفا و37 ألف وون في المتوسط يوميا للخروج للاحتجاج. وقال "ها تيه كيونغ" النائب البرلماني عن حزب "قوة الشعب"، الذي يرأس اللجنة، في منشور على فيسبوك، إن أولئك الذين تم حشدهم قالوا إنه طُلب منهم الانضمام ضد إرادتهم مع التهديد بعدم تلقي الراتب.وفي المقابل، عقدت منظمة "التضامن ضد التمييز ضد الإعاقة" مؤتمرا صحفيا صباح أمس الثلاثاء زعمت فيه أنها لم تحصل على وون واحد من الحكومة أو من مدينة سيول، وتعهدت بتوجيه اتهامات ضد ذلك نائب "ها" لنشر معلومات كاذبة.