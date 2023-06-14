بكين ترفض طلب سيول لاتخاذ استجابة مناسبة بشأن تصريحات السفير الصيني

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رفضت الحكومة الصينية بشكل أساسي طلب كوريا الجنوبية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بعد أن أدلى السفير الصيني في سيول بتصريحات مثيرة للجدل حول السياسات الدبلوماسية الكورية. وعندما سألت وكالة أنباء يونهاب الكورية أمس الثلاثاء المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وينبين" عن ذلك الطلب، تجنب الرد المباشر لكنه أعرب عن أسفه بشأن الطلب وبعض التقارير الإعلامية التي تستهدف السفير "شينغ هايمينغ" بما وصفه بـ"أمور غير صحيحة وهجمات شخصية". وكانت بعض التقارير الإعلامية الكورية قد تحدثت عن أن شركة كورية عرضت على السفير وزوجته إقامة مجانية في منتجع راقٍ في جزيرة أوللونغ الشهر الماضي. وأكد المتحدث الصيني مجددا على أن مهمة السفير هي إجراء تبادلات مع شخصيات كورية مختلفة لتعزيز التفاهم وتحفيز التعاون ودفع العلاقات الثنائية. ويقول المراقبون إن هذه التصريحات تدل على أنه ليست لدى بكين أي نية لاستدعاء سفيرها أو استبداله. وحث "وانغ" سيول على بذل جهود نشطة لتطوير علاقات صحية ومستقرة بين البلدين من أجل تحقيق المصالح المشتركة. وكان المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية قد طلب في وقت سابق من الصين أن تدرس بعناية القضية المتعلقة بتصريحات السفير وأن تتخذ الخطوات المناسبة، حتى إن الرئيس "يون صوك يول" قد أعرب عن القلق بشأن موقف السفير الصيني كدبلوماسي.