واشنطن تؤكد دعمها لكوريا الجنوبية وسط نزاعها الدبلوماسي مع الصين

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة سوف تواصل التعاون والدعم لحليفتها كوريا الجنوبية وسط نزاعها الدبلوماسي المستمر مع الصين.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميللر" في مؤتمر صحفي عندما طُلب منه التعليق على الجدل حول التصريحات الأخيرة للسفير الصيني في كوريا الجنوبية "شينغ هايمينغ" التي تنتقد سياسة سيول الخارجية. وقال "ميللر" إنه ليس لديه ما يقوله سوى أن كوريا الجنوبية حليف وثيق، وأن واشنطن سوف تواصل التعاون معها في القضايا الإقليمية.وتعتبر هذه التصريحات مماثلة بتصريحات أدلى بها "جون كيربي" منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي في اليوم السابق، والتي أعرب من خلالها عن الدعم لسيول، وألمح إلى أن تعليقات "شينغ" كانت غير لائقة دبلوماسيا. وردا على سؤال مشابه، قال إن كوريا الجنوبية دولة ذات سيادة ومستقلة وحليف إقليمي وعالمي عظيم ولديها الحق في اتخاذ قراراتها السياسية الخارجية التي تراها مناسبة. وفي معرض حديثه عن تصريحات السفير الصيني، قال كيربي إنه يبدو أن شينغ كان يسعى لاستخدام نوع من تكتيك الضغط.