أسعار الصادرات والواردات في كوريا تسجل أول انخفاض منذ 4 أشهر

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تراجعت أسعار الصادرات والواردات في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر في شهر مايو الماضي، مع انخفاض أسعار النفط الخام. وأوضحت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار الصادرات سجل 116.66 نقطة في مايو، بانخفاض 1.3% مقارنة بالشهر الأسبق.وبالمقارنة مع العام الماضي، انخفض المؤشر بنسبة 11.2%، وهو أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ أكثر من 13 عاما، أي منذ مارس 2010، عندما انخفض بنسبة 11.3% على أساس سنوي.وانخفضت أسعار الاستيراد أيضا بمقدار 2.8% على أساس شهري، لتصل إلى 135.54 نقطة في مايو، مسجلة أول انخفاض بعد ثلاثة أشهر متتالية من الزيادات. وبالمقارنة مع العام الماضي، انخفضت بنسبة 12 في المائة، وهو أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ ثلاثة أعوام.ويعزى هذا الانخفاض في قراءات مايو على الرغم من انخفاض قيمة الوون مقابل الدولار الأمريكي، إلى انخفاض أسعار النفط العالمية. فقد انخفضت أسعار خام دبي، وهو المعيار النفطي الكوري الجنوبي، بنسبة 10.2% الشهر الماضي، مما أدى إلى انخفاض أسعار منتجات التعدين بنسبة 6.8%.