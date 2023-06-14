كيشيدا يقرر بشأن إطلاق مياه فوكوشيما بعد الالتقاء بمدير وكالة الطاقة الذرية

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من المتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قرارا بشأن توقيت إطلاق المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة بعد أن يجتمع مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوائل الشهر القادم.وقال تقرير بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة "إن إتش كيه" أمس الثلاثاء، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" يقوم بترتيبات لزيارة اليابان في أوائل شهر يوليو لتسليم تقرير الوكالة شخصيا حول تقييم سلامة إطلاق المياه. ويذكر أن هذا التقرير المقرر صدوره قريبا، يتضمن تقييما شاملا لخطة الإطلاق، وقد أجراه فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من فبراير وحتى شهر يونيو الجاري، بناء على طلب من الحكومة اليابانية.وقالت "إن إتش كيه" إنه من المتوقع أن يتخذ كيشيدا قرارا بشأن توقيت الإطلاق بعد اجتماعه مع غروسي واطلاعه على التقرير. ومن المتوقع أن يقوم غروسي بزيارة لمحطة فوكوشيما ومنشأة إعادة معالجة الوقود النووي في منطقة أوموري خلال زيارته لليابان.