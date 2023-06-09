كوريا تضيف 351 ألف وظيفة في مايو

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أضافت كوريا الجنوبية أكثر من 350 ألف وظيفة في شهر مايو الماضي. وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، أن عدد العاملين بلغ 28 مليونا و835 ألفا في الشهر الماضي، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 351 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لكنه أقل بقليل من 354 ألف وظيفة تمت إضافتها في أبريل.وارتفع عدد العاملين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما بمقدار 379 ألفا، فيما سجلت الفئات العمرية الأخرى انخفاضا تراكميا قدره 28 ألفا، مدفوعا بانخفاض لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما في مايو، وذلك للشهر السابع على التوالي من الانخفاض. وحسب القطاعات، تراجع عدد الوظائف في التصنيع بمقدار 39 ألفا في مايو، منخفضا للشهر الخامس على التوالي.وارتفع معدل التوظيف لمن تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر بمقدار 0.5% على أساس سنوي ليصل إلى 63.5% في مايو، وهو أعلى معدل شهري منذ أن بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة. وانخفض معدل البطالة بمقدار 0.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.7% في شهر مايو الماضي.