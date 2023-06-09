تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة لأقل مستوى منذ عامين

Photo : YONHAP News

نمت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة منذ عامين في شهر مايو الماضي. ووفقا لوزارة العمل الأمريكية أمس الثلاثاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4% في مايو مقارنة بالعام الماضي.ويمثل هذا انخفاضا حادا مقارنة بشهر أبريل عندما بلغ المؤشر 4.9%، وهو أقل نمو منذ 26 شهرا، أي منذ مارس من عام 2021، كما تباطأ المؤشر للشهر الحادي عشر على التوالي. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1% في مايو، وانخفضت أيضا عن الزيادة البالغة 0.4% في أبريل.وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بمقدار 5.3% في شهر مايو بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وبمقدار 0.4% مقارنة بالشهر الأسبق.