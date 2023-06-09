الرئيس الكوري يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي سبل تعزيز التعاون الثنائي

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استقبل الرئيس الكوري "يون صوك يول" وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "عبد الله بن زايد آل نهيان"، أمس الثلاثاء في المكتب الرئاسي، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سيول وأبو ظبي.وقال المتحدث باسم الرئاسة الكورية "لي دو يون" إن الرئيس "يون" تبادل مع الوزير الإماراتي الآراء حول توسيع نطاق علاقات التعاون بين البلدين ليشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.وحمّل الرئيس "يون" للوزير الإماراتي تحياته إلى الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" رئيس دولة الإمارات، وتمنياته لحكومة وشعب الإمارات بدوام التقدم والازدهار، كما أعرب عن تقديره للدعم الذي قدمته الحكومة الإماراتية للإجلاء الآمن للمواطنين الكوريين من السودان في شهر أبريل الماضي.وأكد الرئيس "يون" على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في مجال محطات الطاقة النووية والدفاع والصناعات الدفاعية.وقال إن الخطة الإماراتية لاستثمار 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية، والتي تم الكشف عنها خلال زيارته للإمارات في شهر يناير الماضي، قد ساهمت في تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.ومن جانبه، أعرب الوزير الإماراتي عن أمله في توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة الخضراء والاستثمار والصناعات الدفاعية.