افتتاح معرض سيول الدولي للكتاب اليوم

Photo : KBS News

افتتحت اليوم الأربعاء الدورة الـ65 لمعرض سيول الدولي للكتاب، بمشاركة 530 دارا للنشر، منها 360 شركة كورية، و170 شركة من 35 دولة، إلى جانب 215 من الكتاب والأدباء من مختلف دول العالم.وسوف يستمر انعقاد المعرض لمدة 5 أيام، حيث يختتم يوم الأحد القادم.وتشارك في المعرض إمارة الشارقة كضيف شرف، حيث تقوم الشارقة والجهات الوطنية الإماراتية المشاركة في المعرض بتقديم تجرية ثرية للزوار من خلال برامج ثقافية وفنية متنوعة وغنية.وسوف يتم تسليط الضوء من خلال هذه البرامج على المشتركات الثقافية بين الثقافتين الكورية والعربية، وتجسد تاريخ الإمارات وهويتها وإنجازاتها في مجالات نشر الكتب.وخلال المعرض، سينظم جناح إمارة الشارقة سلسلة جلسات حوارية ونقاشات أدبية، إلى جانب مجموعة من ورش العمل والفعاليات المشتركة بحضور عدد من المبدعين الإماراتيين والكوريين.