سيول وواشنطن تناقشان سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية الكورية الشمالية

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التقى المبعوث النووي الكوري الجنوبي "كيم كون" أمس الثلاثاء في واشنطن بمساعد وزيرة الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "بريان نيلسن"، حيث اتفق معه على تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الأنشطة السيبرانية غير المشروعة التي تقوم بها كوريا الشمالية.وقال تقرير صادرعن وزارة الخارجية الكورية إن "كيم" و"نيلسن" تقاسما الآراء على أن السبب في تمكن كوريا الشمالية من مواصلة تطوير البرامج النووية والصاروخية رغم معاناتها من الصعوبات الاقتصادية الشديدة يرجع إلى أنشطتها في سرقة الأصول الافتراضية، واكتساب العملات الأجنبية من قطاع تكنولوجيا المعلومات.وتقييما للتعاون الوثيق بين البلدين في فرض عقوبات على الأفراد والمنظمات المتورطين في الأنشطة الإلكترونية غير القانونية لكوريا الشمالية في شهري أبريل ومايو الماضيين، اتفق المسؤولان على توسيع آفاق هذا التعاون لتشمل المجتمع الدولي والقطاع الخاص.وعلى صعيد آخر، أجرى المبعوث النووي الكوري "كيم" لقاء مع مسؤولين في شركة "غوغل" وشركة "مانيانت" للأمن السيبراني التابعة لها، حيث أكد لهم أن الأضرار الناجمة عن الهجمات الإلكترونية الكورية الشمالية الشاملة لا تقتصر على الممتلكات للأفراد والشركات فحسب، بل تشكل تهديدا خطيرا على النظام البيئي العالمي لتكنولوجيا المعلومات.