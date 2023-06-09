صبغ سيول باللون الأرجواني احتفاء بذكرى فرقة بي تي إس العاشرة

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احتفلت فرقة "بي تي إس" أمس الثلاثاء بالذكرى العاشرة على بدء نشاطاتها.وبهذه المناسبة، تم تلوين المعالم الرئيسية في سيول، بما في ذلك برج "إن تاور" في جبل "نام سان"، وجزيرة "سيه بيت" العائمة في نهر الهان، وبعض الجسور التي تعبر النهر، باللون الأرجواني الذي يرمز للفرقة.وقام عدد كبير من معجبي الفرقة من جميع أنحاء العالم بزيارة لكوريا الجنوبية لتهنئة أعضاء الفرقة بعيد ميلاد الفرقة العاشر.واحتفاء بمرور 10 أعوام على إطلاق فرقة "بي تي إس" يوم الثالث عشر من شهر يونيو من عام 2013، سيتم تنظيم مهرجان "بي تي إس" في أنحاء مختلفة من سيول حتى نهاية هذا الأسبوع.ويستمتع أعضاء نادي "آرمي" لمعجبي الفرقة من مختلف دول العالم بأوقات جميلة في سيول، حيث يغنون أغاني الفرقة في حديقة في نهر الهان ويتلقطون صورا تذكارية أمام المعالم المصبوغة باللون الأرجواني.وقال قائد الفرقة "آر إم" على موقع التواصل الاجتماعي إن أعضاء الفرقة سيستمرون في المضي قدما نحو الأمام رغم احتمال تعرضهم لأوضاع غريبة ومتوترة ومؤلمة.وسوف تصل فعاليات مهرجان "بي تي إس" إلى ذروتها مساء يوم السبت القادم، حيث تقام ألعاب نارية في حديقة نهار الهان.