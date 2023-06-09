الصين توسع مرافق احتجاز الهاربين من كوريا الشمالية

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تم الكشف عن صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية تشير إلى أن الصين وسعت من مرافق للاحتجاز يشتبه في أنها مخصصة للهاربين من كوريا الشمالية.وكشف عن هذه الصور المركز الكوري الجنوبي لبيانات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، الذي يقع مقره في سيول، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها أمس الثلاثاء لجنة الكونغرس الأمريكي لشؤون الصين.وقد تم التقاط تلك الصور لمنطقة موسان في كوريا الشمالية ومدينة هولونغ في الصين.وأشارت صور كان قد تم التقاطها في شهر سبتمبر من عام 2019 إلى أن عدد المباني داخل تلك المرافق كان قليلا، إلا أن الصور التي تم التقاطها بعد 3 أعوام، تشير إلى زيادة عدد المباني هناك مع إضافة بعض المنشآت الجديدة.وقال مركز بيانات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إن هذه الزيادة تدل على أن الصين قامت بتوسيع المرافق لاحتجاز المزيد من الهاربين من كوريا الشمالية.وأضاف أنه من المرجح أن يكون عدد الهاربين الكوريين الشماليين المحتجزين في مرافق الاحتجاز في الصين فيما بين 600 شخص و1200 شخص.ومن جانبهم أكد أعضاء لجنة الكونغرس الأمريكي لشؤون الصين على ضرورة أن تبذل المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، جهودا لمنع الصين من إعادة الهاربين الكوريين الشماليين إلى بلادهم بشكل قسري.