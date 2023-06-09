28.5 % انخفاضا في صادرات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات في مايو

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شهدت صادرات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انخفاضا بنسبة بلغت حوالي 30% في شهر مايو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية اليوم الأربعاء، بلغت قيمة صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مايو 14 مليارا و450 مليون دولار، فيما بلغت قيمة واردات كوريا منها 11.2 مليار دولار، ليسجل الميزان التجاري الكوري في مجال المعلومات والاتصالات فائضا بمقدار 3 مليارات و250 مليون دولار.وبهذا تكون صادرات كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مايو قد شهدت تراجعا بنسبة 28.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب تباطؤ وتيرة تعافي االطلب الناجم عن الركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض حجم صادرات أشباه الموصلات الكورية.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات كوريا من أشباه الموصلات انخفض بنسبة 35.7% في مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وللشهر العاشر على التوالي، ليصل إلى 7 مليارات و470 مليون دولار.كما أشار إلى أن حجم صادرات أجهزة التليفون المحمولة في مايو سجل 920 مليون دولار، بتراجع نسبته 17.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.