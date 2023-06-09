الرئيس يون يأمر بإجراء تحقيقات في مزاعم الفساد في مشروع الطاقة الشمسية

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أمر الرئيس الكوري "يون صوك يول" بإجراء تحقيقات شاملة في مزاعم الفساد لصانعي القرارات المتعلقة بمشروع للطاقة الشمسية.وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي "لي دو وان" إن الرئيس "يون" أصدر تعليماته بهذا الشأن اليوم الأربعاء لمساعده لشؤون انضباط المناصب العامة، بعد أن كشف مجلس المراجعة والتفتيش عن نتائج تفتيشه في المخالفات المتعلقة بمشروع الطاقة الشمسية أمس الثلاثاء.وأضاف المتحدث "لي" أن التحقيقات ستسلط الضوء على عمليات صنع القرارات الخاصة بالمشروع والأفراد المتورطين في المخالفات المزعومة.وقال إن نتائج التحقيقات قد تؤدي إلى طلب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المتورطين، وإجراء تحقيقات جنائية معهم، إذا كانوا قد خالفوا القوانين بالفعل.وكان مجلس المراجعة والتفتيش قد طلب من النيابة العامة إجراء تحقيقات مع 13 فردا يشتبه في تورطهم في أعمال فساد ذات صلة بمشروع للطاقة الشمسية، بمن فيهم عمدة مدينة "كون سان".