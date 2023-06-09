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الثقافية

بدء إجراءات تحصيل رسوم ترخيص التلفزيون بشكل منفصل عن فواتير الكهرباء

Write: 2023-06-14 15:17:57Update: 2023-06-14 16:02:34

بدء إجراءات تحصيل رسوم ترخيص التلفزيون بشكل منفصل عن فواتير الكهرباء

Photo : YONHAP News

قررت لجنة الاتصالات الكورية البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل القانون لكي يتم  تحصيل رسوم ترخيص تلفزيون كي بي إس بشكل منفصل عن فواتير الكهرباء.
وجاء هذا القرار في اجتماع عقدته اللجنة لجميع أعضائها الثلاثة اليوم الأربعاء، حيث تمت الموافقة عليه بصوتين مقابل رفض صوت واحد.
وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة والأربعين من قانون الإذاعة الحالي على أنه يمكن للجهة المعينة تحصيل رسوم ترخيص التلفزيون عن طريق الإخطار ذي الصلة بأعمالها الخاصة.
وبموجب قرار اللجنة، سيتم تعديل هذه الفقرة لمنع الجهة المعينة من هذا النوع من الإخطار، أي أنه سيتم فصل تحصيل رسوم ترخيص التلفزيون عن فواتير الكهرباء.
وتخطط لجنة الاتصالات للإعلان عن الإشعار التشريعي بتعديل القانون هذا الأسبوع ليدخل القانون المعدل حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر.
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