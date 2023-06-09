سيول ترفع دعوى تعويضات ضد بيونغ يانغ لتفجيرها مكتب الاتصال المشترك

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رفعت كوريا الجنوبية دعوى قضائية ضد كوريا الشمالية للحصول على تعويضات بشأن تفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة "كيسونغ" قبل 3 أعوام.وقالت وزارة التوحيد الوطني اليوم الأربعاء إنها رفعت الدعوى ضد كوريا الشمالية إلى محكمة سيول الإقليمية المركزية للحصول على تعويضات تبلغ 44.7 مليار وون من السلطات الكورية الشمالية، عن الخسائر المادية الناجمة عن تفجير مكتب الاتصال المشترك.وأضافت أن رفع هذه الدعوى يأتي قبل سقوط الحق في المطالبة بالتعويض يوم السادس عشر من يونيو، وللحفاظ على الأصول الكورية الجنوبية.وينص القانون على أن الحق في المطالبة بالتعويض عن الخسائر يسقط بعد 3 أعوام من وقوع الخسائر.وكانت كوريا الشمالية قد تفجرت مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة كيسونغ يوم السادس عشر من شهر يونيو من عام 2020، احتجاجا على قيام منشقين كوريين شماليين يعيشون في كوريا الجنوبية، بإرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ في بالونات عبر الحدود.