اللجنة الوطنية للانتخابات تؤكد أنها ستتعاون مع التحقيقات في مزاعم المحسوبية

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أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها سوف تتعاون مع التحقيقات التي تجريها لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية في مزاعم المحسوبية المتعلقة بممارسات التوظيف والترقية في اللجنة المسؤولة عن مراقبة الانتخابات.وقالت اللجنة في بيان أصدرته أمس الأربعاء إنها قدمت بصدق المواد التي طلبتها لجنة مكافحة الفساد، وتعهدت بالتعاون الكامل في التحقيقات.وقال بيان اللجنة إنها أبلغت لجنة مكافحة الفساد بضرورة قيامها وقيام مجلس التدقيق والتفتيش بتعديل نطاق تحقيقاتهما في مزاعم المحسوبية لتجنب أي تداخلات بين الجانبين، وأشارت إلى أن التفتيش الميداني الذي طلبته لجنة مكافحة الفساد يتداخل مع نطاق التحقيقات التي يجريها مجلس التدقيق والتفتيش، مشددة على ضرورة قيام الجهتين بإجراء تعديلات.وجاء بيان اللجنة الوطنية للانتخابات بعد ساعات قليلة من إعلان لجنة مكافحة الفساد أن اللجنة الوطنية للانتخابات لا تتعاون في التحقيقات.وقال نائب رئيس لجنة مكافحة الفساد "جونغ صونغ يون"، الذي يقود التحقيقات، في مؤتمر صحفي، إنه أرسل المحققين إلى المكتب الرئيسي والمكاتب الفرعية للجنة الوطنية للانتخابات في 17 منطقة صباح أمس الأربعاء، لكنهم لم يتمكنوا من إجراء التفتيش الميداني بسبب عدم امتثال اللجنة الوطنية للانتخابات.