كي بي إس تأسف لقرار لجنة الاتصالات بتغيير طريقة تحصيل الرسوم

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أعربت هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" عن أسفها بشأن بدء جهود لجنة الاتصالات الكورية لمراجعة أمر الإنفاذ الخاص بفصل تحصيل رسوم رخصة مشاهدة قناة "كي بي إس" عن تحصيل فواتير الكهرباء.وفي بيان صدر أمس الأربعاء، قالت "كي بي إس" إنها تأسف لبدء لجنة الاتصالات الكورية، وهي منظمة تمثيلية يتم التأكيد فيها على الاستقلالية، لتلك الجهود بعد 9 أيام فقط من تقديم الحكومة توصيتها بشأن فصل تحصيل رسوم رخصة مشاهدة القناة التلفزيونية.وقالت "كي بي إس" إنها ستواصل المشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الوكالات الحكومية، بشأن جهود التعديل؛ مع النظر في إجراءات الاستجابة القانونية.وقد أصدر المكتب الرئاسي يوم الاثنين الماضي توصية للجنة الاتصالات الكورية ووزارة الصناعة والطاقة بمراجعة القوانين ذات الصلة لفصل تحصيل رسوم رخصة مشاهدة القناة التلفزيونية عن فواتير الكهرباء المنزلية.