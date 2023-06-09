الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء دعم كوريا الشمالية لروسيا

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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء إعلان كوريا الشمالية أنها ستعزز التعاون الاستراتيجي مع روسيا.وأصدر المتحدث باسم الوزارة "ماثيو ميلر" هذا الموقف ردا على سؤال في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، قائلا إن التعاون مع روسيا في دعم غزوها غير القانوني والظالم لأوكرانيا من قبل أي دولة هو أمر يبعث على الأسى.وتعكس تصريحات ميلر مخاوف واشنطن بشأن عمليات دعم الأسلحة المحتملة من بيونغ يانغ لموسكو، والتي تراقبها عن كثب في ضوء المعلومات الاستخباراتية عن محاولة البلدين للتوصل إلى هذا الترتيب.وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم الاثنين إن زعيمها تعهد بتعزيز التعاون الاستراتيجي في رسالة بعث بها إلى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بمناسبة العيد الوطني لروسيا.