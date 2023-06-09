الحكومة الكورية تعقد جلسات إحاطة يومية بشأن تصريف مياه فوكوشيما

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ابتداء من اليوم الخميس، ستعقد الحكومة الكورية الجنوبية جلسات إحاطة يومية بشأن تصريف اليابان المرتقب للمياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المعطلة.ويخطط مكتب تنسيق السياسات الحكومية للإعلان عن تفاصيل اجتماعات أيام الأسبوع صباح اليوم الخميس، بما في ذلك خلفيات القضية والخطط المستقبلية، مع شرح للوضع المحيط بإدارة سلامة المأكولات البحرية في البلاد المتوقع صدروه أيضا.وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد المخاوف في كوريا الجنوبية بشأن خطة التصريف، حيث بدأت اليابان اختبارا للمنشآت التي سيتم استخدامها في التصريف يوم الاثنين.وخلال الأسبوعين القادميْن، ستقوم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية "تيبكو"، المشغلة للمحطة، بالتحقق من تصريف مزيج من المياه العذبة ومياه البحر كما هو مخطط له، والتأكد من أن مكابح الطوارئ تعمل كما ينبغي على النحو الصحيح.وقامت شركة "تيبكو" ببناء نفق تحت البحر لتصريف المياه المشعة في المحيط على بعد كيلومتر واحد من المحطة.