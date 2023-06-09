وقف تداول أسهم 5 شركات وسط الاشتباه في تورطها في التلاعب بالأسهم

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قررت السلطات المالية تعليق تداول أسهم 5 شركات يشتبه في تورطها في التلاعب في الأسهم.ووفقا لبورصة كوريا، انخفضت أسهم 4 شركات مدرجة في مؤشر "كوسبي" الأساسي وشركة مدرجة في مؤشر "كوسداك" للشركات التكنولوجية بدرجة حادة في نفس الوقت تقريبا، بدءا من الساعة 11:46 صباحا أمس الأربعاء، مما تسبب في خسائر تقدر بحوالي 500 مليار وون، أي ما يقرب من 400 مليون دولار أمريكي، خلال 30 دقيقة فقط.وبعد الخسائر، قالت لجنة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية والبورصة الكورية إنه سيتم تعليق تداول تلك الأسهم اعتبارا من اليوم الخميس.وقالت السلطات المالية إنها تبحث في إمكانية وقوع ممارسات تجارية غير عادلة في هذه الشركات المدرجة.وأثار الحادث الشكوك حول ذلك النشاط في ضوء قضية التلاعب واسعة النطاق المماثلة التي حدثت في أبريل الماضي، مما تسبب في خسائر فادحة واهتزاز البورصة الكورية.