سيول الأولى عالميا من حيث عدد المتاحف الخاصة للفن المعاصر

Photo : YONHAP News

اتضح أن العاصمة الكورية سيول تضم أكبر عدد من المتاحف الخاصة للفن المعاصر من بين جميع مدن العالم.ووفقا لتقرير نشرته أمس شركة "لاريز ليست" لبحوث هواة جمع الأعمال الفنية الحديثة، حول الوضع الحالي لمتاحف الفن المعاصر عالميا، فإن هناك 446 متحفا خاصا للفن المعاصر تعمل حاليا في جميع أنحاء العالم.وكانت الدولة التي تضم أكبر عدد من المتاحف الفنية على مستوى العالم هي ألمانيا بـ60 متحفا، وتلتها الولايات المتحدة بـ59 متحفا، ثم كوريا الجنوبية في المركز الثالث بـ50 متحفا.كما اتضح أن مدينة سيول تضم 17 متحفا فنيا خاصا، مما يجعلها المدينة التي يوجد فيها أكبر عدد المتاحف الفنية الخاصة على مستوى العالم، وتلتها العاصمة الألمانية برلين بـ14 متحفا خاصا، ثم بكين عاصمة الصين بـ11 متحفا، ثم مدينة نيويورك الأمريكية بـ10 متاحف، ثم العاصمة اليونانية أثينا بـ9 متاحف.وأشار التقرير إلى أن "آر أم" عضو فرقة "بي تي إس"، و"جي دراغون" عضو فرقة "بيغ بانغ" يعتبران من أشهر هواة جمع الأعمال الفنية في كوريا، وغالبا ما ينشران صورا لمجموعاتهم الفنية على انستغرام، وهو ما يؤثر على العديد من معجبيهم.وقال التقرير إن 82% من المتاحف الفنية الخاصة في جميع أنحاء العالم قد أنشئت بعد عام 2000، وكان 152 منها قد تم إنشاؤها خلال السنوات العشر الماضية، كما أن 88% من المتاحف الفنية الخاصة لديها حسابات على إنستغرام.وأوضحت "جيمي بينيت" مديرة المشروعات في الشركة أن المتاحف الخاصة تستخدم هذه المنصة كوسيلة للتأثير الثقافي والوصول إلى الجماهير من الأجيال الجديدة والقديمة على حد سواء.