كوريا الشمالية تدعو مواطنيها لتعزيز الروح المعنوية وترسيخ العلوم والتكنولوجيا

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حثت السلطات الكورية الشمالية مواطنيها على تعزيز الروح المعنوية، مع التأكيد على أهمية العلوم والتكنولوجيا.جاء ذلك قبيل انعقاد الاجتماع الشامل لحزب العمال الحاكم الذي سيتم فيه تقييم النتائج الاقتصادية للنصف الأول من هذا العام.وقال تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شين مون" الناطقة بلسان الحزب الحاكم، إن جهود المسؤولين لتعزيز الروح المعنوية للجمهور ووضع أولوية للعلوم والتكنولوجيا، سوف تحقق الأهداف الوطنية لهذا العام كما ستكثف من سرعة الثورة.وأشارت الصحيفة إلى أن النصف الأول من العام سيمر قريبا، مؤكدة على ضرورة قيادة ومساهمة كبار المسؤولين في رفع الروح المعنوية للجمهور وهو ما يعد عنصرا مهما لتحقيق أهداف الثورة.كما أكدت على أهمية العلوم والتكنولوجيا، وعلى ضرورة حسن قيادة كبار المسؤولين لتحقيق القدرات العلمية والتكنولوجية بأفضل طريقة.وأضافت أنه ينبغي إضفاء الطابع المؤسسي على إعطاء معاملة تفضيلية للأشخاص الموهوبين حتى يتمكنوا من بذل جهود لتطوير وتحسين مهاراتهم.